Günlük burç yorumları - 23 Haziran Perşembe

KOÇ:AY burcunuzda ilerlerken, huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Dostlarınızı önemsemelisiniz.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 23 Haziran Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 23 Haziran günlük burç yorumlarınız...
KOÇ:AY burcunuzda ilerlerken, huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Dostlarınızı önemsemelisiniz.
BOĞA: BAŞARI enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde etmenin yollarını arıyorsunuz.
İKİZLER: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, fikir çatışmaları olabilir.
YENGEÇ: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
Bugün, oldukça hareketlisiniz. Birçok işin üstesinden gelebileceksiniz.
ASLAN: KARŞI cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gelişebilir. Özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Arkadaşlarınızın tekliflerine hazır olun.
BAŞAK: BUGÜN, risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme var fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Yoğun bir çalışma temposu içindesiniz.
TERAZİ: KARDEŞLERLE ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün, duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmeli, sabırlı olmalısınız.
AKREP: MADDİ konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz.. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.
YAY: ENERJİNİZİN yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız.
OĞLAK: FARKLI düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.
Zihinsel aktivitenizin güçlü olması, sizi farklı yapıyor ve siz bunu başarıyorsunuz.
KOVA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecektir.
BALIK: BUGÜN iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.