YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS soru ve cevapları...

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç açıklama tarihi belli mi? Üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'de. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavı YKS'nin ilk adımı olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşiyor. ÖSYM genelde TYT sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.

10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık olacak.

Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak TYT sınav soruları ve cevapları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri özelinde kontrol edilebilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir.