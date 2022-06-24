Bakan Bekir Bozdağ’dan ‘Pınar Gültekin’ açıklaması

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin cinayeti davası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elbette hepimizi rahatsız eden kararlar olabilir ama bu kararlar eğer doğruysa istinaf ve Yargıtay teyit edecektir. Eksiği varsa istinaf ve Yargıtay düzeltecektir. Yanlışsa istinaf ve Yargıtay, o yanlışa Anayasa ve yasalar çerçevesinde müdahale edecektir. Son tartışılan konuda elbette insan olarak benim de vicdanım sızlamıştır. Bizim vicdanlarımız, elbette Anayasa'mıza, kanunlarımıza, hukukumuza ve dosyaya bağlı olarak hareket etmek ve bu çerçevede vicdani kanaatlerimizle hareket etmek her hukuk görevi yapanın ayrılmaz bir vazifesi olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

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