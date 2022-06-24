Düzenli sporla yorgunluk atmak mümkün

Akıllı saat sadece çalışmayı daha üretken kılmakla kalmaz aynı zamanda daha eğlenceli hale de getirir. Yeni Rota İçe Aktarma ve Dışa Aktarma işlevi, koşucuların rotalarını arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve onları katılmaya davet etmelerine olanak tanıyor. Böylece arkadaşlarınızla aynı parkurda ancak farklı bir zamanda yarışabilirsiniz. Ayrıca HUAWEI Health uygulamasında gün boyunca aktif kalmanıza yardımcı olan bir dizi sağlık aracı bulunuyor.

HUAWEI WATCH FIT 2, stres ve adet döngülerini izlemenin yanı sıra yürüme, ayağa kalkma hatırlatmaları ve benzeri günlük aktif yaşam hatırlatmaları, ekstra çaba harcamadan sağlığınızın zirvesinde kalmanızı sağlıyor. Gençlerin modern moda algısına hitap edecek şekilde tasarlanan HUAWEI Watch Fit 2 modellerinin her duruma ayak uydurabilecek bir stile sahip olmaları profesyonel tasarımcılar tarafından çok önemliydi. HUAWEI Watch Fit 2 bir "akıllı cihaz" olarak ince, zarif ve hafif yapısıyla her türlü moda anlayışına uyum sağlayabiliyorlar.

ÖZELLEŞTİRMEK KOLAY

Dikdörtgen AMOLED HD HUAWEI Full- View ekran, 1,74 inç boyutuyla önceki sürümden yüzde 18,6 daha büyük. Bu ekran bir bakışta her ayrıntıyı görmeyi kolaylaştırıyor. Yüksek çözünürlük, sürükleyici bir deneyim için renkleri zengin, net ve canlı hale getiriyor. HUAWEI Watch Fit 2'yi özelleştirmesi de kolay. Böylece o gün nasıl hissediyorsanız öyle kişiliğinizi sergileyebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli

şık saat yüzleri, genç kullanıcıların bireyselliklerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, akıllı telefonunuzdaki resimleri akıllı saatinize aktarmanıza olanak tanıyan yeni tek atlamalı saat kadranına da sahip. Böylece en değerli anılarınızı bileğinize takabiliyorsunuz.

SPOR SAHASI MODU VAR

Her model göz alıcı renk seçeneklerine sahip. Tümü çeşitli kaplama ve renklerde rahat bir silikon, zarif deri veya şık Milano kayışlar arasından seçim yapabilirsiniz, bu da saatinizin yaz modası için tercih ettiğiniz stilinize uymasını kolaylaştırıyor. Spor Sahası modu, ilerlemenizi mükemmel bir doğrulukla izlerken, açık hava antrenmanları için optimum desteği sağlamak üzere kilometrenizi ve hızınızı daha hassas bir şekilde takip eder. Çift bantlı beş sistemli GNSS sayesinde, beş uydu sistemi birden kullanıldığından, nerede olursanız olun HUAWEI Watch Fit 2 yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak.

AKILLI ÇALIS FİT GÖRÜN

HUAWEI WATCH FIT 2 harika görünebilir, ancak görünüşü saatin sunduklarının sadece küçük bir kısmı. Koşu ve bisikletten dansa, atlamadan ekstrem sporlara kadar her şeyi kapsayan 97 egzersiz modu ile podyuma layık bir fitness deneyimi sunuyor. Animasyonlu ve sesli bir akıllı spor koçu, 7 farklı egzersiz programıyla (açık ve kapalı alan koşusu, açık ve kapalı alan bisiklet hem havuzda hem de açık suda yüzme ve atlama) size gelişmenize yardımcı olmak için izlemesi kolay animasyonlar sunar. Bu nedenle ister spor salonunda ister evde ister öğle yemeğinde ofiste hızlı bir antrenman yapıyor olun, kendiniz için doğru olanı bulmak çok kolay.

TİMUR SIRT