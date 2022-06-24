HAKKINDA 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın Hanefi Avcı'ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. Avcı, katıldığı bir televizyon programında kamuoyunda "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan Demirtaş'a destek vermişti.

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