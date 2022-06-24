İsmailağa Cemaati’nin lideri Ustaosmanoğlu vefat etti

NAKŞİBENDİ Tarikatının İsmailağa Cemaati lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud Efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

MAHMUT Ustaosmanoğlu'nun böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre, Ustaosmanoğlu'nun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

YAŞAMINI yitiren Mahmut Ustaosmanoğlu için Başkan Erdoğan da bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.