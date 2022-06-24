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Haberler Yaşam İsraillilere suikast baskınında İran uyruklu 5 kişi yakalandı

İsraillilere suikast baskınında İran uyruklu 5 kişi yakalandı

24.6.2022

İsraillilere suikast baskınında İran uyruklu 5 kişi yakalandı
İSRAİL Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen operasyon başlattı ve aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.
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