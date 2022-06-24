İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye yağmur uyarısı! 24 Haziran Cuma hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı