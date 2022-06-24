İzmir hava durumu! Meteoroloji’den Ege’ye yağmur uyarısı! 24 Haziran Cuma hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu açıkladı. İşte 24 Haziran Cuma hava durumu...
İzmir ve Muğla'da bugün hava nasıl olacak? Marmaris'te yağmur bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Haziran Cuma hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu açıkladı. İşte 24 Haziran Cuma hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan ile Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı