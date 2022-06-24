Teröristbaşının yeğeni sınırda yakalandı

EDİRNE'DE yasadışı geçişlere izin vermeyen Hudut Kartalları, 10 kişiyi daha yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu bildirdi.

PKK ÜYESİ DE BULUNUYOR

YAPILAN incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi. Meriç Adasarhanlı köyünde askeri yasak bölgede yakalanan 10 kişi arasında Sümeyye Gülen'in yanı sıra ihraç hakim M.A, ihraç öğretmen D.M ve PKK üyesi M.B'nin de olduğu öğrenildi. Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.