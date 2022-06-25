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Haberler Yaşam 7 yıldır aranan örgüt üyesini JASAT timleri yakaladı

7 yıldır aranan örgüt üyesini JASAT timleri yakaladı

25.6.2022

7 yıldır aranan örgüt üyesini JASAT timleri yakaladı
DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıldır aranan ve başka şahıs adına sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen C.Y. isimli şüphelinin Yenişehir ilçesinde bir adrese geleceği bilgisine ulaşıldı. JASAT ekipleri, şüpheli C.Y'yi sahte kimlikleri ile birlikte yakaladı. C.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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