Balıkesir merkezli 7 şehirde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Balıkesir merkezli Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ´da 31 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ VE 6 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

EDİRNE'NİN Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan ve aralarında teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de bulunduğu 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sümeyye Gülen ile ihraç hakim M.A, ihraç öğretmenler S.İ. ve D.M. ile 3 şüpheli daha Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Sümeyye Gülen ile A.A, M.A. ve ihraç hakim M.A. tutuklanırken, S.İ'ye ise ev hapsi verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen PKK üyesi M.B. ile 2 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN KAMUDAKİ 'MAHREM' YAPILANMASINDA 29 GÖZALTI

ANKARA'DA FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel Gsm hat irtibatı olan ve haklarında çeşitli deliller elde edilen 15'i görevde, 14'ü ihraç olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için harekete geçildi.