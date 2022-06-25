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Haberler Yaşam “Eğer geç kalsaydık bacağımı kaybedecektim”

“Eğer geç kalsaydık bacağımı kaybedecektim”

25.6.2022

“Eğer geç kalsaydık bacağımı kaybedecektim”
DİYABETİN neden olduğu kangren nedeniyle sadece 48 saat içerisinde ayak parmağını kaybeden Gazeteci ve Haber Spikeri Korcan Karar, yaşadığı süreci anlattı. Diyabetle ilgili hiçbir belirti yaşamadığını söyleyen Karar, "Çok sinsi bir hastalık. Hiçbir belirti olmadı. Hastalık çok kısa bir sürede bütün bacağı sarabiliyormuş ve kişi tüm bacağını kaybedebiliyormuş. Bu kadar önemli bir kangreni zamanında yapılan ameliyatla sadece tek bir parmağımın alınması ile atlattım. Bundan sonra hayat daha güzel olacak" dedi.
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