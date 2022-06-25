Hakkında hapis cezası olan DEAŞ’lı vurularak yakalandı

TERÖR örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan 'Ebu- Ahmet' kod adlı İrfan Çamgöz'ün (42) cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın Karacaoğlan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği baskında hükümlünün evden çıktığı görüldü. Polis şahsı durması için ikaz etti ancak şahıs kaçınca polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çamgöz, tedavisinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLAYAN 18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, 18 şüphelinin örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığını tespit etti. Gönderilen paraların Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi. Türk vatandaşı 18 şüphelinin yakalanması amacıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.