İtalya’daki helikopter kazasında ölen 4 Türk toprağa verildi

İTALYA'NIN Lucca şehrinde 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde 4'ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada yaşamını yitiren Eczacıbaşı Holding çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünlerinin Yalova fabrikasında veda töreni düzenlendi. 4 cenaze daha sonra memleketlerine uğurlandı. İlker Uçak memleketi Kocaeli'de, Altuğ Erbil İstanbul'da, Serhat Kenar Adana'da ve Arif Cez ise memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.