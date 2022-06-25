İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran Cumartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.