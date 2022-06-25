Listeden 2 terörist daha eksildi

TERÖR örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği ve bu kentte bulunduğu tespit edildi. Konumu belirlenen terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

AVRUPA'DAKİ EYLEMLER

TERÖRİST Azizoğlu'nun 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl silahlı faaliyetlere iştirak ettiği, terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer aldığı öğrenildi. 2001 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen terörist Azizoğlu'nun, Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği belirlendi. Teröristin, 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri de organize eden isim olduğu tespit edildi. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen teröristin, daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın sözde yöneticisi olduğu, bir süredir örgüt adına Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi.

HEREKOL KADIN SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİİRT'İN Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik 19 Haziran'da düzenlenen 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'YJA-Star kadın sorumlusu' olan ve mayıncı olarak faaliyet gösteren, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi. Alp'in Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirlendi.

HAREKAT BÖLGELERİNDE TERÖRE GEÇİT VERİLMİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.