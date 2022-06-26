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HDP’li vekilin oğlu gözaltında

Kandil’de PKK’nın sözde üst düzey isimleriyle poz veren HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu M. Cihad Cemre, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındı.

26.6.2022

HDP’li vekilin oğlu gözaltında

KANDİL'DE PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptığı fotoğraflara yansıyan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındı.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan bir ihbar sonrasında harekete geçen ekipler, Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etti.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydı bulunduğu da tespit edilen Cemre, Bayramiç'te gözaltına alındı. Cemre'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu ise, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmış, ifadesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını beyan etmişti.

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