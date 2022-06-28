Sevmek Zamanı büyük ilgi topladı

İzleyiciden büyük ilgi gören dizi, pazartesi gününe damga vurdu. Dizi, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.
Atv'nin yeni dizileri arasında yerini alan, başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yer aldığı, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı ikinci bölümüyle ekrana geldi ve büyük ilgi topladı.
İzleyiciden büyük ilgi gören dizi, pazartesi gününe damga vurdu. Dizi, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.
2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla'nın sürpriz davetinin sonu kötü bitti. Kağan ve Leyla kaybettikleri kızlarının acısını birbirlerinden çıkardı ve Leyla'nın her şeyin eskisi gibi olması için yaptığı hamleler boşa çıktı.
Kağan Leyla'ya ayrılmadık istediğini söylemeye çalışsa da Leyla bu sözleri duymayı bile reddetti.
Firuze, Kağan ile ilgili duygularını Feryat ile paylaştı. Feryat, eğitimini sürdürmesinin öncelikli olduğunu söylerken, Firuze yurt dışı planlarını hiçbir şey için iptal etmeyeceğini söyleyince Feryat rahatladı.
Bu sırada şüphelerinin peşine düşen Leyla, Kağan'ı Firuze ile birlikte görünce Firuze'yi araştırmaya başladı.
Diğer yanda Mehmet nihayet Firuze'ye aşkını ilan etti ancak Firuze başkasını sevdiğini söylemek zorunda kaldı. Firuze ve Kağan aşklarını doludizgin yaşarken, Leyla kurduğu oyunla Firuze'nin gerçeği öğrenmesini sağladı!