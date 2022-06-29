ALES başvurusu nereden nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvuru ekranı...

ALES sınavına katılacak olanlar başvuru kılavuzunu araştırıyor. ÖSYM ALES sınav kılavuzunu yayınladı. Peki 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri ne zaman? ALES sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...

ALES BAŞVURU TARİHİ 2022

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

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ALES/1 SINAV TARİHİ : 17 Nisan 2022

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat – 3 Mart 2022

(Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)

ALES/2 SINAV TARİHİ : 21 Ağustos 2022

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 24 Haziran – 4 Temmuz 2022

(Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav

ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleşecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar ALES başvuru ekranı üzerinden kılavuzdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.