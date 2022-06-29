Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

KOÇ: Jüpiter'in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Bugün duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.
Bugün burcunuzu neler bekliyor? 29 Haziran Çarşamba günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 29 Haziran Çarşamba günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: Jüpiter'in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Bugün duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.
BOĞA: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.
İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili düzenlemeye gereksinim duyacaksınız. Enerjik ve aktif olacaksınız.
YENGEÇ: Koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.
ASLAN: Mars kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.
BAŞAK: Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecek.
TERAZİ: Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerliyor. Enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Aktif zihinsel performansınıza rağmen, zorlanabilirsiniz.
AKREP: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek istiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.
YAY: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyabilirsiniz.
OĞLAK: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız.
KOVA: Ay İkizlerde ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek istiyorsunuz. Duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
BALIK: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yetenekleriniz göze çarpıyor.