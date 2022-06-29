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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

Bugün burcunuzu neler bekliyor? 29 Haziran Çarşamba günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 29 Haziran Çarşamba günü yıldızınızın size mesajları…

29.06.2022, 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 08:54

KOÇ: Jüpiter'in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Bugün duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

BOĞA: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili düzenlemeye gereksinim duyacaksınız. Enerjik ve aktif olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

YENGEÇ: Koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

ASLAN: Mars kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

BAŞAK: Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecek.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

TERAZİ: Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerliyor. Enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Aktif zihinsel performansınıza rağmen, zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

AKREP: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek istiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

YAY: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

OĞLAK: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

KOVA: Ay İkizlerde ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek istiyorsunuz. Duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Çarşamba

BALIK: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yetenekleriniz göze çarpıyor.

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