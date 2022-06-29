Suç örgütlerine demir yumruk!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. 10 ay süren çalışmalar sonucu, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edildi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA

Suç örgütlerinin, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

29 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptandı. Üç örgüte yönelik 29 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 280 şüpheli yakalandı.

ISTE O 3 SUÇ GRUBU

ABA GRUBU: Erol Eşrefoğlu'nun elebaşılığını yaptığı ve "ABA Grubu" denilen suç grubunun, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt liderinin talimatıyla grup şirketleri hesaplarına aktardıkları ve firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi. Erol Eşrefoğlu'nun kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira 48 kuruş zarara uğrattığı öğrenildi.

ERYILMAZLAR: "Eryılmazlar" grubunun, yasal ticaretlerinin yanı sıra üretici firmalardan kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek yine kayıt dışı sattığı, sahte fatura düzenledikleri ve özellikle kütük demirde ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira 81 kuruşluk kamu zararına neden oldukları belirlendi.

DETAŞ: Ekipler, "kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisi ile kapama yapılacak hesabın belirlendiğini, keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesinin oluşturulduğunu" ortaya çıkardı. DETAŞ grubunun, kamuyu 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira 80 kuruş zarara uğrattığı belirlendi.