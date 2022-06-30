15 Temmuz’la ilgili davada 3 askerin müebbetine onama

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 122 sanıklı davayla ilgili verilen kararın temyiz incelemesini tamamladı. Sanık eski yüzbaşı Sinan Canlı ile eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olarak vatani görevini yapan 3 sanık hakkındaki beraat hükümleri onandı. Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılması kararları ise bozuldu.

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