Günlük burç yorumları - 30 Haziran Perşembe

KOÇ: Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Çalışma hayatınızda baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak hareketlere tahammül edemiyorsunuz.
Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? 30 Haziran Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 30 Haziran günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Çalışma hayatınızda baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak hareketlere tahammül edemiyorsunuz.
BOĞA: Siz güçlü savaşların insanı olduğunuz için bugünkü sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat etmelisiniz.Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal ve aile yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz.
İKİZLER: İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek, bu durumu kolayca atlatacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
YENGEÇ: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı daha farklı bir şekilde ifade etmelisiniz. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için yanlış algılanıyorsunuz.
ASLAN: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınızda canlanma artıyor.
BAŞAK: Çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün sizden beklentileri olan kişiler var. Onlara kendinizi ispat etmek için ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız.
TERAZİ: Bugün bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. Ölçülü davranışlarınız, sizi her konuda farklı kılıyor.
AKREP: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini de almalısınız fakat sizin düşünceniz daha baskın.
YAY: Bugün sadece sorumluluklarınızla ilgilenin. Hayal gücünüz oldukça yoğun ve rüyalardan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz, gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları ne yapsanız silemediğinizi göreceksiniz.
OĞLAK: Çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Hedeflediğiniz amaçlara ulaşmayı bir kariyer meselesi haline getirdiniz. Bugün ön planda olacaksınız.
KOVA: Bir konuda yapacağınız sübjektif değerlendirmelerinizle çevrenizi etkileyeceksiniz. Yerinde duramayan bir kişiliğiniz var. İşinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda çevrenize de sorumluluk yüklemeyi öğrenmelisiniz.
BALIK: Ele aldığınız konularda yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde karlı bir kazanç tablosu ortaya çıkıyor.