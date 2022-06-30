  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Irak, Suriye ve Hakkari’de PKK’ya arka arkaya darbe

Irak, Suriye ve Hakkari’de PKK’ya arka arkaya darbe

30.6.2022

Irak, Suriye ve Hakkari’de PKK’ya arka arkaya darbe
IRAK'IN kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Eren Abluka-2 Operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, "Kaçamayacaksınız. Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalındaki operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz" ifadelerini kullandı. Dün öğleden sonra ise, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimindeki 5 teröristin vurulduğu açıklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA