Irak, Suriye ve Hakkari’de PKK’ya arka arkaya darbe

IRAK'IN kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Eren Abluka-2 Operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, "Kaçamayacaksınız. Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalındaki operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz" ifadelerini kullandı. Dün öğleden sonra ise, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimindeki 5 teröristin vurulduğu açıklandı.

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