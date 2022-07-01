Alıverişten oyuna e-cüzdan pokus

Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom'un tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olan e-cüzdan uygulaması Pokus, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye kadar birbirinden farklı birçok alanda, hem mağazalarda hem de internet üzerinden güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Fatura ödemelerinden 7/24 para transferine, dijital aboneliklerden harca- bölüş özelliğine, anlaşmalı markalardan indirim ve GB kazanma fırsatına kadar pek çok hizmet, Pokus'ta aylık aidat ücreti olmaksızın sunuluyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye'deki 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği Pokus, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye işyerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkânı da sağlıyor.

MERKEZİNDE 'İNSAN' VAR

TÜRK Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan konuya dair yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Türk Telekom olarak merkezimize insanı alıyor, herkesi 'değerli hissettirme' hedefimiz doğrultusunda, teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydaya dönüştüren yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda fintek alanındaki yatırımlarımıza da hız vererek grup şirketimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan mobil ödeme hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Şimdi ise, grup şirketimiz TT Ödeme'nin yeni hizmeti Pokus e-cüzdan ile bir mobil ödeme uygulamasından beklenecek her seçeneği kullanıcılara sunuyoruz. Tüm iş kollarımızda olduğu gibi fintek alanında da öncü olmaya kararlıyız."