Haberler Yaşam Hibrit çalışanlara özel dizüstü

Hibrit çalışanlara özel dizüstü

Cihazlara her an her yerden erişimin büyük önem taşıdığı günümüzün hibrit ve mobil dünyasında, çok yönlülüğün ve çoklu görevlerin kolaylıkla yürütülmesinin öneminden yola çıkan Dell, XPS 13 ve XPS 13 2-in-1 ürünleriyle tam da bu beklentileri karşılıyor