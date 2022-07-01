Hibrit çalışanlara özel dizüstü

Günün akışı tek bir e-posta veya spontan bir gelişmeyle değişebileceğinden, XPS 13 (Windows 11 veya Ubuntu 20.04 işletim sistemi ile) hareket hâlindeyken bile artık kullanıcıların en iyi arkadaşı. 12 saate kadar uzun pil ömrüne sahip ince, hafif ve kompakt tasarımıyla sırt veya el çantasına kolayca sığabilen XPS 13, 12. Nesil IntelCore işlemcilerle aynı anda birden fazla görevi kolaylıkla yürütmek için ihtiyaç duyulan üstün performansı sunuyor.

GÖZ ALICI RENKLER

XPS estetiğine sadık kalınarak tasarlanan XPS 13'le müzik dinlemek, görüntülü sohbet etmek, gişe rekorları kıran filmleri izlemek ve daha pek çoğu mümkün. Geniş kapsamlı bir eğlence deneyimi sunan beşinci nesil, 4 taraflı InfinityEdge ekrana ve gelişmiş ses teknolojisine sahip olan XPS 13, yüksek parlaklık, gelişmiş netlik, 4K+ ekran çözünürlüğe kadar ince ayrıntı ve göz alıcı renklerle de kullanıcıların izlediklerine canlılık katıyor. Daha büyük hoparlörler, daha yüksek ve derin bas seslerle daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Eyesafe teknolojisi ise ışık enerjisini kaynağında akıllıca

yöneterek görsel deneyimden ödün vermeden zararlı mavi ışığı azaltıyor.

AYNI TASARIM YENİ MODEL

DELL'İN XPS'teki tasarım anlayışı, teknolojiyi neredeyse geri plana düşürerek cihazın tıpkı kullanıcıların bir uzantısı gibi hizmet etmesine ve kullanıcı deneyimini basitleştirmeye dayanıyor. Dell, daha önce endüstriyi daha ince çerçeveler kullanmaya ve aynı veya daha küçük kaplama alanında daha büyük bir görüntüleme deneyimi sunmaya teşvik eden ticari markası InfinityEdge tasarımıyla, ekran önü deneyimini yeniden yorumlayan XPS modeliyle karşımıza çıkmıştı. Dell'in sınırları zorlama ve sınırları azaltma misyonuyla hareket eden mühendislik ekibi, bu kez mobiliteye öncelik veren müşteriler için XPS 13'ü olabildiğince kompakt hâle getirmek üzere cihazın içindeki mimari düzeni yeniden ele aldı.