Kollektifmini ile ofis deneyimi dijitalleşiyor

HER ihtiyaca yönelik geliştirdiği esnek ofis çözümleriyle sektöre öncülük eden ve geniş lokasyon ağıyla pazar lideri olan Kolektif House, inovatif çözümlerine bir yenisini daha ekledi. "Kullandığın kadar öde" sistemi üzerine inşa edilen ve rezervasyonun yanında ofis içinde ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetlerin mobil uygulama üzerinden yönetilebildiği kolektifmini'nin ilki önümüzdeki günlerde Bebek'te hizmet vermeye başlayacak. Dünyada benzeri olmayan bu çözüm, çalışma alanı kullanımında eşsiz bir otonom deneyim sunacak. Geliştirdiği yenilikçi çözümlerle çalışma hayatını şekillendiren ve yaygın lokasyon ağıyla sektör lideri konumunda bulunan Kolektif House, teknolojiye yaptığı yatırımların meyvesini hızla toplamaya başladı.

KULLANDIĞIN KADAR ÖDE

Kısa süre önce yazılım ve dijital dönüşüm şirketi Thinkerfox ve UX tasarım stüdyosu Spectailor'u bünyesine katan Kolektif House, şimdi de ilkini Bebek'te hayata geçireceği yeni nesil çalışma alanı kolektifmini ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak. Dünyada alanında ilk olan, "kullandığın kadar öde" sistemi temelinde geliştirilen kolektifmini'de, kullanıcılar rezervasyondan lokasyon içi yiyecek/içecek alışverişine kadar ihtiyacı olan her şeyi mobil telefonlarındaki uygulama sayesinde yönetebilecek.

GELECEĞİ TASARLAYAN TEKNOLOJİ

KONUYA ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, işin geleceğini tasarlayan teknolojiler üretmeye odaklandıklarının altını çizerek şunları söyledi: "Kullanıcı yolculuğunu kolaylaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Web sitemizi güncelleyip, esnek çalışma çözümlerimiz özelinde e-ticaret alt yapımızı tamamladıktan sonra şimdi de ofis deneyimini uçtan uca dijitalleştirdiğimiz kolektifmini'nin ilkini önümüzdeki günlerde Bebek'te hayata geçiriyoruz. Böylece çalışma ihtiyacına karar verip çalışmaya başlama arasında geçen süreci mobil uygulama üzerinden saniyelere indiriyoruz. Sektörde devrim niteliğinde bir gelişme olan otonom ofislerde kullanıcılarımız ofis içinde ihtiyaç duyduğu her şeyi A'dan Z'ye mobil uygulama üzerinden yönetebilecek."

ÇEŞME VE İNGİLTERE'DE

KOLEKTİFMİNİ'NİN hedeflerine ilişkin de bilgi veren Ahmet Onur, "Her yerden çalışmayı mümkün kılmak için kolektifmini'yi hem Türkiye hem de dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki ikinci lokasyonumuzu kısa bir süre sonra Çeşme'de

"onthebeach" konseptiyle hayata geçireceğiz. Buna ek olarak yurt dışına da kolektifmini konseptiyle açılacağız. İlk durağımız olacak İngiltere'de 2 kolektifmi- ni'yi birden önümüzdeki aylarda açmayı planlıyoruz" dedi.

TİMUR SIRT