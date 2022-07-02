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Haberler Yaşam FETÖ’nün elebaşına ‘Mehdi’ diyen hakime 13,5 yıl hapis

FETÖ’nün elebaşına ‘Mehdi’ diyen hakime 13,5 yıl hapis

2.7.2022

FETÖ’nün elebaşına ‘Mehdi’ diyen hakime 13,5 yıl hapis
GÖREVDE bulunduğu sırada yazdığı gerekçeli kararda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "mehdi" ifadesini kullanan eski hakim tutuklu sanık İlhan Karagöz, yeniden yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, darbe teşebbüsünden haberdar olan sanığın yetkisini FETÖ'nün amaçları için kullandığı, tarafların haberi olmadan usul ve yasaya aykırı şekilde duruşma açtığı, hazırladığı kararda siyasi ve suç oluşturur söylemlerde bulunarak "kamikaze" eylem yaptığı belirtildi.
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