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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı, Pastel Film imzası taşıyan Atv'nin yeni dizilerinden Gül Masalı'nın 3.bölüm fragmanları yayınlandı. İlk iki bölümüyle sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın yeni bölümüne dair detaylar...

02.07.2022, 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022, 14:17

Güçlü oyuncu kadrosu, merak uyandıran, etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesinden kalan evle ilgili Toprak'ın planlarını öğrenen Gonca, onun eve sahip olmak için kendisine yakın davrandığını düşünür.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Sonrasında Toprak'ı Ece'yle birlikte görünce de Isparta'da kalıp, yeni bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybeder.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak, yanlış anlaşılmayı düzeltip Gonca'ya asıl niyetini gösterebilmek için, miras kalan evde büyük bir değişim başlatır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Tahir, Gonca gerçek babasını öğrenmeden önce, kızıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşarken, onlara yetişen Toprak'ın kararlı tavrı Gonca'yı yoldan geri çevirir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Ev ve araziler için Atabeyler'den aldığı teklifler ve annesinin geçmişiyle ilgili duyduğu imalar kafasını allak bullak etmişken, eve ait eşyaların saklı durduğu depoda bulduğu şeyler, Gonca'yı kendisiyle ilgili gerçeklerden bile şüphe eder hale getirir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Gonca'nın gidişiyle, geçmişin sırlarından kurtulduklarını düşünen Halil ve Canan, o gece Gonca'nın konağa gelişiyle büyük bir şok yaşarlar. Gülümser'in kızı, şüphelerinden kurtulmaya kararlıdır.

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