Kuvvetli yağışlar bitti, kavurucu sıcaklar geliyor

METEOROLOJİ'DEN yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar, yeni haftaya girerken yerini aşırı sıcaklara bırakacak. Yurdun birçok bölgesinde yer yer sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar etkisini yitiriyor.

YAĞIŞLARIN bitmesiyle sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hatta yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminiyle uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlar etkisini yitiriyor. Hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Birçok ilde kavurucu sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji, Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok ile 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

ÇOCUKLAR VE YASLILAR DİKKAT ETMELİ

YÜKSELMESİ beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Uzmanlar, uzun süreli güneş temasından kaçınılmasını ve düzenli olarak güneş kremi kullanılmasını öneriyor