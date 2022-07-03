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Haberler Yaşam Aileler direniyor PKK çözülüyor

Aileler direniyor PKK çözülüyor

3.7.2022

Aileler direniyor PKK çözülüyor

EVLAT nöbetindeki aileler kararlı duruşu sayesinde birer birer çocuklarına kavuşurken, terör örgütü PKK ise günden güne eriyor. Terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyordu. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyişine devam ediyordu. Böylelikle Evlat Nöbeti'nde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022'de ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" denildi.

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