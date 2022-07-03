CİMER’e gelen sorular gülümsetiyor

TÜRKİYE'NİN en büyük şikayet platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Platformu (CİMER), vatandaşların yaşadığı her türlü sorunda başvurduğu bir hizmet olmayı sürdürüyor. 2015'te kurulan CİMER'e, Mayıs 2022 rakamlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 10'u şikayette bulundu. Sadece 2021 yılında 200 bin şikayet yapıldı. Bu şikayetler sayesinde kaçak eczaneler yakalandı, öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenler görevlerinden uzaklaştırıldı ve pek çok vatandaşlık hizmeti yerine getirildi. Tüm bunların yanında, zaman zaman "akıllara ziyan" dedirtecek üslup ve şikayetler de göze çarpıyor.

İŞTE BAZI SORULAR...

■ Lozan'da gizli maddeler var mı? ■ Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? ■ Ücretsiz çorbayla bana çip yerleştirdiler. ■ Çocuğumun cinsiyetini eşime söyledi, heyecanımız bitti. ■ Doktor dişimi çekti, para cezası verin, o para da bana ödensin.

MENEMEN NASIL YAPILIR?

CİMER'E Arda isimli bir vatandaştan gelen soru, okuyanları güldürdü. CİMER, bu vatandaşın "Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?" sorusunu sosyal medyadan yanıtladı. CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı.

Bir başka vatandaş da başvurusunda, dişini çeken doktora para cezası verilmesini, o paranın da kendisine ödenmesini istedi. Ücretsiz çorba dağıtan bir belediyenin bu hizmetinden yararlandıktan sonra kuşkulanan bir vatandaş da CİMER'e "Ücretsiz çorbayla bana çip yerleştirdiler" şikayetinde bulundu.

CİMER'in sabırla yanıtladığı bir başka soru da "Lozan'da madenlerimizi çıkarmaya engel gizli bir madde var mı?" şeklindeydi. Bu soruya yanıtta, "Lozan Barış Antlaşması'nda gizli maddeler bulunmamakta olup maden çıkartmamıza engel teşkil eden hiçbir madde de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.