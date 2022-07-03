Minik yüreklere umut olalım

6 yaşındaki Fatih Eymen mikrotia (kulak yokluğu) hastalığıyla dünyaya gözlerini açtı. 2 yaşındaki Kumsal ise böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalığı ile yoğum bakımda savaşıyor. Her iki can için kampanyalar sürerken, aileler çocuklarının sağlıklarına kavuşabilmeleri için destek beklediklerini anlattı. Eskişehir'de oturan Ömer ile Ayşe Mumcu çiftinin doğuştan mikrotia hastası (kulak yokluğu) olan 6 yaşındaki oğulları Fatih Eymen'in yurt dışında tedavi olması için başlatılan yardım kampanyasına Eskişehir Valiliği'nden resmi izin çıktı. Fatih Eymen'in tedavisi için 110 bin dolara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken ailesi, "Evladımızın yurtdışında tedavi olup, sağlına kavuşması için hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

POLİS memuru Ömer ile ev hanımı Ayşe Mumcu'nun çocukları, 8 bin doğumda bir görülen mikrotia yani 'kulak yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. Sağ kulak kepçesi ve kulak kanalı olmayan minik Fatih Eymen'in diğer yaşıtları gibi sağlıklı olabilmesi için ABD'nin California kentindeki bir hastanede ameliyat olması gerektiğini belirten Mumcu ailesi, ameliyat için 110 bin dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

ONAY DA ALINDI

KENDİ çabaları ve hayırsever desteği ile 43 bin 500 dolar topladıklarını ifade eden anne Ayşe Özaktan Mumcu, geri kalan miktarın toplanması adına hayırseverlere çağrıda bulundu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın onayı ile resmi izinlerini aldıklarını, toplanan yardım paralarının yetkililerin kontrolünde Fatih Eymen'in tedavisi için harcanacağını hatırlatan Mumcu, "Eskişehir Valiliği'nden 1 yıl geçerli resmi izinlerimizi aldık. Ayrıca 'fatih_microtia_tip3' ismi ile açtığımız instagram hesabımızdan hayırseverlere ulaşmak için harekete geçtik. Banka hesabımız üzerinden bize yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, Vakıfbank hesabımızın alıcı kısmına 'Ayşe Özaktan Mumcu', İBAN kısmına da 'TR58 0001 5001 5800 7316 9243 35' yazıp gönderebilirler. Sesimize ses verecek tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. ■ METİN BURMALI

KUMSAL BEBEK İYİLEŞSİN

BALIKESİR Edremit'te, Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS), böbrek yetmezliği ve karaciğer hastası olan 2 yaşındaki Kumsal bebek, imkanı olan herkesten, belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından acil maddi destek bekliyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Kumsal bebeğin ilaçları ve tedavisi için sürekliliği olan yüksek miktarda paraya ihtiyaç duyuluyor. Hastanede kızına refakat eden baba Kadir Tenekol, "Allah kimseyi evladıyla zor durumda bırakmasın. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Yardımlarınız ile Kumsal bebeğimiz iyileşsin" dedi.

BAĞIŞLAR YAŞATACAK

BAŞLATILAN yardım kampanyası kapsamında yapılacak olan yardımlar Kumsal bebeğin hayata tutunmasına umut olacak. Yardım etmek isteyenler Ziraat Bankası ATM hesap no: 2065 1017971695001. İban: TR190001009010179716905001

Kadir Tenekol adına yapabilirler. Kadir Tenekol'a 05426724173 nolu telefondan ulaşılabilir. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ