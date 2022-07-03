Sivas olaylarında hayatını kaybedenlere özel anma

SİVAS'TA 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüyen grup, burada Alevi derneklerinin semah gösterisinin ardından olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerini okudu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, 29 yıl önce hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, "Bu ve benzeri katliamların tamamı insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır ve asla zaman aşımına uğrayamaz. Adaleti sağlayıncaya kadar bu davayı devam ettireceğiz" diye konuştu.