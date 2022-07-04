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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Bugün Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun,Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

04.07.2022, 08:45

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleriden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 4 Temmuz Pazartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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