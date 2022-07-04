Özer: Eylül’de 99 alanda öğretmen alımı yapılacak

2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze kararlı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatillerinin olmadığını, yeni eğitim dönemine ilişkin hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamada bulunan Özer, "Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ile diğer branşlara önem veriyoruz. 99 alanda öğretmen alımı yapacağız. Öğretmen alımında en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Okul öncesi eğitimde seferberlik başlattık. 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf, 1250 özel eğitim öğretmeni, 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi, 1004 adet de ilköğretim matematik öğretmeni alacağız. İlk 5 bu şekilde. Adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Okul öncesi eğitimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Özer, 3 bin yeni okulun ihale sürecinin tamamlandığını da kaydetti.