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Haberler Yaşam Yatacak yeri yok ama milyon dolarlık şirketi var

Yatacak yeri yok ama milyon dolarlık şirketi var

Demir Yumruk operasyonunda şoke eden bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Dolandırıcılar 1000 TL karşılığında aldıkları İzmir Fuarı’nda yaşayan evsiz Mustafa Gezmiş’in kimlik bilgileriyle şirket kurdu. Gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Gezmiş “Asıl mağdur benim” dedi

4.7.2022

Yatacak yeri yok ama milyon dolarlık şirketi var

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D. isimli şahsın üzerine kurulan şirket üzerinden 4 ayda 210 milyon liralık işlem yapıldığının ortaya çıkmasının ardından bir bomba ayrıntı da İzmir'de çıktı.

Bazı zanlıların Kültürpark'ta buldukları evsiz Mustafa Gezmiş'in üzerine de yüz milyonlarca liralık işlem yapan şirket kurdukları ifade edildi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa Gezmiş, mağdur olduğunu iddia ederek, "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için parayı kabul ettim" diye konuştu.

KAMU ZARARI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlemişti. 29 ilde düzenlenen operasyonda şirketlerin sahte faturayla 105 milyar TL'lik kamuyu 25 milyar zarara uğrattıkları, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları, paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti. Ayrıca operasyon kapsamında 323 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BİN TL VERDİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Gezmiş, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa Gezmiş, tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim. Vergi şifremi değiştirdim. 2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım" dedi.

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