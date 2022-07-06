Başbağlar kurbanları katliamın 29’uncu yılında unutulmadı

ERZİNCAN'IN Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı. Başbağlar köyü kültür evi önünde düzenlenen törende konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "2 Temmuz 1993 tarihinde önceden hazırlanmış ve kurgulanmış olarak sahneye konulan Sivas Madımak Oteli'nde ve üç gün sonra köyümüzde yapılan katliamın asıl amacının milletimizin birlik ve bütünlüğüne, vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları atarak devletimizi zayıf düşürmek suretiyle bölmek olduğu günümüze kadar yapılan tüm terör saldırılarında açıkça görülmüştür" dedi. Protokol konuşmalarının ardından program şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti.

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