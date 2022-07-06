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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Temmuz Perşembe hava durumu...

06.07.2022, 08:34

İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. İşte 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRIKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 28°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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