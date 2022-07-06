Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! 6 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Temmuz Perşembe hava durumu...