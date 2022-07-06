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Haberler Yaşam Rahat uyu Enes vasiyetin yerine getirildi

Rahat uyu Enes vasiyetin yerine getirildi

6.7.2022

Rahat uyu Enes vasiyetin yerine getirildi

PENÇE-KİLİT harekâtı kapsamında 21 Haziran'da çıkan çatışmada ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Enes Özgül (30) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz'da şehit oldu. Özgül'ün cenazesi dün düzenlenen törenle İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

ÖZGÜL'ÜN şehit olmadan önce bir arkadaşıyla Whatsapp yazışmalarında şehit olursa bir çocuk bakım kuruluşuna adının verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı.

30 yaşındaki şehit Özgül Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Isparta Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) yetişmişti. Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla merkezin adı, Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildi.

BAKAN YANIK AÇIKLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehidin vasiyetinin yerine getirileceğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Bakan Yanık paylaşımında, "Pençe Kilit Harekâtı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. ■ FATMA GÖKSU

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