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Trafiğe bayram denetimi

6.7.2022

Trafiğe bayram denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi. Trafik denetimlerinin yarın başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

OTOBÜS VE ŞOFÖRLER
BU tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip/tim, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip/tim, 210.352 personel görev alacak. Gerektiğinde terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek. 66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde sivil personel görevlendirilmesi uygulamasına bu bayramda da devam edilecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek.

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