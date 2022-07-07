Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 7 Temmuz Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 7 Temmuz günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
BOĞA: Yoğun çabalarınızın sağlayacağı avantajlarla kuruntularınızı yenmelisiniz. Çünkü herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Sevdikleriniz sizi anlamak istiyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.
İKİZLER: Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli desteği ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.
YENGEÇ: Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Güçlü kararlar verebilecek bir dönemden geçiyorsunuz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.
ASLAN: Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli.
Sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.
BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası.
Çünkü o sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi olumsuz etkiliyor.
TERAZİ: Dengelerinizde, aksaklıklar çıktığında sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı artırıyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.
AKREP: Arzularınıza gem vurmayıp isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.
YAY: Son günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanıyorsunuz. İçsel korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularda gizlilik söz konusu. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.
OĞLAK: Kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinize farklı yaklaşıp adımlarınızı sakin atmalısınız.
KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çalıştığınız kişilerin size vereceği enerji çok önemli olacak. Sessiz kalarak birçok sorunu biriktiriyor olmanız sizi çok sıkacaktır.
BALIK: Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalarda sürtüşmeler olabilir. Organizasyonlarda sorunlar çıkacaktır.