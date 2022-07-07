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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 7 Temmuz Perşembe günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 7 Temmuz günlük burç yorumlarınız...

07.07.2022, 08:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 08:44

KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

BOĞA: Yoğun çabalarınızın sağlayacağı avantajlarla kuruntularınızı yenmelisiniz. Çünkü herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Sevdikleriniz sizi anlamak istiyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli desteği ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Güçlü kararlar verebilecek bir dönemden geçiyorsunuz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

ASLAN: Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli.
Sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası.
Çünkü o sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi olumsuz etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

TERAZİ: Dengelerinizde, aksaklıklar çıktığında sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı artırıyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

AKREP: Arzularınıza gem vurmayıp isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

YAY: Son günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanıyorsunuz. İçsel korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularda gizlilik söz konusu. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

OĞLAK: Kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinize farklı yaklaşıp adımlarınızı sakin atmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çalıştığınız kişilerin size vereceği enerji çok önemli olacak. Sessiz kalarak birçok sorunu biriktiriyor olmanız sizi çok sıkacaktır.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Perşembe

BALIK: Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalarda sürtüşmeler olabilir. Organizasyonlarda sorunlar çıkacaktır.

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