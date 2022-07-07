İstanbul’da çifte infaz

İstanbul Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçtı. Türkoğlu, önceki Avukat Servet Bakırtaş'ı bürosunda, sonra da davacı Öznur Tufan'ı iş yerinde silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Saldırgan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Davacı Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. İsteği kabul edilmeyen Türkoğlu, avukat ve müvekkilini defalarca arayıp tehdit etti. Dün önce Avukat Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna giden ve burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki işyerine geldi.

BOYNUNDAN YARALADI

Burada ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. ■ FATİH ŞENDİL