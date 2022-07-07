Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı bu yıl hangi güne geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? soruları bayram yaklaşırken araştırılıyor. 2022 Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvimle duyurulmuştu. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.



Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, açıklamasında "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Buna göre; 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkarıldı.

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