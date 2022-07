Kurban etinin yanında salata tüketin

DİYETİSYEN Dilay Temel, Kurban Bayramı boyunca "Midelerimiz bayram etsin" diyerek kırmızı et tüketimini artırmanın oluşturacağı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Temel, "Yoğun et tüketiminin vücutta oluşturacağı toksin etkisini azaltmak için mutlaka yanında bol miktarda C vitamininden zengin mevsim veya çoban salatası veya taze nane-maydanoz yemelisiniz" dedi. Kent Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilay Temel, Kurban Bayramı öncesinde özellikle kronik rahatsızlığı olanlara, yüksek risk grubunda yer alanlara uyarılarda bulundu.

Bayramda kırmızı et tüketiminin sıklığı ve miktarının arttığını belirten Temel, "Bu nedenle kalp-damar hastaları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları risk altındadır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp, Kurban Bayramı'nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir" diye konuştu.

"Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20'dir" diyen Temel, "Yağlı et tüketimi ile birlikte kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artış yaşanabilmektedir. Bu nedenle kırmızı et tüketiminde sıklık ve miktar azaltılıp haşlama öncelikli olmak kaydıyla, fırınlama, ızgara veya sebzelerle birlikte tencerede pişirme yöntemleri kullanılarak pişirilmesi daha uygundur" uyarısında bulundu.