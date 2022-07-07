Ülkemizde son yıllarda özellikle yurtdışı gelirlerinde ön plana çıkıyor "Sağlık Turizmi" gelirleri. Peki sağlık turizmini ülkemizde kimler nasıl yapıyor? Şöyle bir araştırma yaptığımda, karşıma bu işi sadece hastanelerin yapmadığı çıktı. Kimler var kimler, meslekle alakası olan da var, olmayan da. Peki sağlık turizmi neden bu kadar ilgi çekiyor hiç düşündünüz mü? Ben araştırdım, gerçekten hekimlikle alakası olmayan, hatta hastanesi olmayanların bu işten hastanesi olup da mesleği hekimlik olanlardan daha karlı işler yaptığı ortaya çıktı. Peki sağlık turizmini gerçek anlamda kimler nasıl yapmalı? Bu işin doğrusu nedir? Gerçek anlamda sağlık turizminin doğru tanımı, yurt dışından birtakım sağlık problemleri olan yerli veya yabancı kişilerin doğru teşhis ve doğru yöntemi ile tedavi edilmesidir. Bunun için de devlet bu işi doğru yerde ve doğru anlamda yapan hekimlere ve hastanelere inanılmaz destekler veriyor.

Bu desteklerin birkaçına şöyle bir bakalım isterseniz: Öncelikle yurtdışından getireceğiniz hastanın tanı ve tedavisini Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı hastane ortamı ve de koşullarının mutlaka olması şartı ile -Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği - Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği - Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi İstihdam Desteği -Yurtdışı Marka Tescil Desteği - Acentalara Komisyon Ödeme Desteği - Yurt Dışından Getirilen Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi -Yurtdışı Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı - Yurtdışına Yönelik Reklam/ Tanıtım ve Pazarlama Desteği Ürün Yerleştirme Desteği -Yurtdışında Ön tanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği gibi devlet desteği yanında, bir de getirilen hastadan alınan tedavi ücretleri. Tabii böyle bir iş yapmanın bir takım zorlukları ve de şartları var ki, bunun en önemlisi yazımın da başında belirtiğim gibi önce bir hastanenizin olması ve bu hastanenin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan hastane ruhsatının olması şartı var.

SONRASINI SİZ DÜŞÜNÜN!

Oysa günümüzde sözde sağlık turizmini hastaneler dışında kimler yapıyor, bir de buna bakalım. Başta sağlıkla hiç alakası olmayan bir takım iş adamları, turizm sektörü ile ilgilenen bazı firmalar, bir dönem hastanelerde yöneticilik yapmış kişiler. Peki bu kişiler sağlık turizmi belgesini nasıl aldılar? Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelge ile başta bir veya birkaç hastane ile entegre olmak şartı, bir de kurum içinde bir ve birden fazla dil bilen elemanlar olacak. bu kişiler yurt dışı bir bağlantı kurdu mu, gelsin hastalar, dolarlar, Eurolar... Peki yurtdışından gelen bu hastalar nerede ve nasıl tedavi ediliyor? Getirilen hastaları en uygun fiyat ve en çok kazanç sağlayacak bazı merkez veya hastanelerde hastanın işlemi yapılıyor. Sonrası. Sonrasını siz düşünün.

ÜLKEMİZE YAKIŞIR ŞARTLARDA

Aslında bu işi doğru yapan bölgemizde tam teşekkülü hastanelerimiz var. Hatta bu hastanelerimizin bazıları kendi kiraladıkları özel uçaklarla hastalarını ülkemize getiriyor. Doğru hekimlerle doğru tedaviler yapılıyor ve de ülkemize yakışır şartlarda hastalarını ağırlayıp tekrar ülkelerine gönderiliyor ki doğrusu da budur.