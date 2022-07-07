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Haberler Yaşam Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

Diğer adı pirpirim ile de bilinen namıdeğer semizotu, semizotugillerdendir. Genellikle zeytinyağlı ve salatalarda tercih edilen semizotunun kökeni Ortadoğu ve Hindistan'a dayanmaktadır. A,B,C vitaminleri, Omega 3 ve lif bakımından zengin bir bitki olan semizotu, çorbalarda, et ve zeytinyağlı yemeklerde çokça tercih edilir. Vitamin deposu olan bu bitki ile hangi yemekleri yapabileceğinizi sizler için derledik…

07.07.2022, 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 15:47

Semizotugiller familyasından bir bitki olan semizotu, aynı zamanda 'pirpirim' olarak da bilinir. Genellikle salata yapımında kullanılan semizotunun kökeni Ortadoğu ve Hindistan'a dayanmaktadır. Omega 3, A, B, C vitamini ve lif bakımından zengin olan bu besin, diyet listelerinde de sık sık kullanılır. Çiğ olarak tüketildiğinde sağlık açısından çok faydalı olan semizotu, çorba, et ve zeytinyağlı yemeklere de ilave edilir. Peki, semizotuyla hangi yemekler yapılır? İşte, sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz 10 semizotlu tarif:

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

KIYMALI SEMİZOTLU BÖREK:
Semizotunu hamur işi tariflerde kullanmak isteyenler için, nefis kıymalı semizotlu börek tarifini öneriyoruz. Hazır yufka ile hazırlanan bu böreği, susam serpiştirerek sunabilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

ZEYTİNYAĞLI SEMİZOTU SALATASI:
Semizotunu ana yemek olarak sunmak isteyenler için, zeytinyağlı semizotu tarifini öneriyoruz. Pirinç, havuç ve domates ile hazırlanan zeytinyağlı semizotunun porsiyonu, ortalama 40 kaloridir.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

SEMİZOTLU BULGUR KÖFTESİ:
Yoğurtlu semizotu ile bulgur köftelerinin uyumuna bayılacaksınız. Hazırlanan bulgur köfteleri semizotlu yoğurtlu üzerine koyularak servis ediliir.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

BULGURLU SEMİZOTU:
Omega 3 bakımından zengin olan bulgurlu semizotu yemeği, light yoğurt ile birlikte sunulur. Diyabet hastalarına da önerilen bu yemek, ortalama 85 kalori değerindedir.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

ERİKLİ SEMİZOTU:
Anjelik erikler ile bilirkte hazrılanan semizotu yemeği tarifini ekşi tat severler çok sevecek.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

KEÇİPEYNİRLİ SEMİZOTU SALATASI:
Semizotunun en lezzetli eşlikçileri keçi peyniri ve cevizdir. Yalnızca 4 malzemeden oluşan bu salatayı, sirkeli limonlu sos ile daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

SEMİZOTLU KİŞ:
Bu tarifi semizotunu farklı tariflerde kullanmak isteyenler denemeli. Semizotu ile hazırlanan bu kişin harcına damak tadınıza göre eklemeler yapabilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

SEMİZOTU SAPINDAN MÜCVER:
Okurumuzdan gelen semizotlu mücver tarifi, havuç, mısır unu ve maydanoz ile hazırlanır. Hazırlaması 5, pişirmesi 5 dakika olan semizotu sapından mücver, mutlaka denenmesi gereken tariflerden biridir.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

SEMİZOTLU OMLET:
Semizotunu kahvaltılık omlet yapımında kullanmak isteyenler için, lezzetli ve pratik bir tarifimiz var. Dil peyniri, jambon ve mısır ile hazırlanan semizotlu omleti, çay eşliğinde sunabilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

PEYNİRLİ VE MEYVELİ SEMİZOTU:
Bol vitaminli ve lezzetli semizotu salatası. Davet sofralarınızda içi oyulmuş ananasla servis edebilirsiniz. Ayrıca bu tarif farklı meyvelerle hazırlanarak 4 mevsime de uygundur.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

SEMİZOTLU YEŞİL SMOOTHIE:
Semizotu, muz, kivi, kinoa tohumu ve badem ile nefis bir smoothie hazırlamaya ne dersiniz? Diyet listelerinde de yer verilen semizotlu smoothie'yi sevdiğiniz meyvelerle tatlandırabilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

CEVİZLİ ÇİLEKLİ SALATASI:
Semizotunu ceviz, çilek, avokado ve marul ile bir araya getirerek nefis bir salata yapımında kullanabilirsiniz. Düşük kalorisiyle diyet listelerine de eklenen çilekli semizotu salatasını, ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI:
Semizotu denildiğinde ilk akla gelen tariflerden biri de yoğurtlu semizotudur. Yalnızca 6 malzeme ile hazırlanan yoğurtlu semizotunu et ve sebze yemeklerinin yanında sunabilirsiniz.

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