Sofraların vazgeçilmezi semizotu ile birbirinden keyifli 15 tarif!

Semizotugiller familyasından bir bitki olan semizotu, aynı zamanda 'pirpirim' olarak da bilinir. Genellikle salata yapımında kullanılan semizotunun kökeni Ortadoğu ve Hindistan'a dayanmaktadır. Omega 3, A, B, C vitamini ve lif bakımından zengin olan bu besin, diyet listelerinde de sık sık kullanılır. Çiğ olarak tüketildiğinde sağlık açısından çok faydalı olan semizotu, çorba, et ve zeytinyağlı yemeklere de ilave edilir. Peki, semizotuyla hangi yemekler yapılır? İşte, sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz 10 semizotlu tarif: