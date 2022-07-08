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Haberler Yaşam Pençe-Kilit bölgesinde iki askerimiz şehit düştü

Pençe-Kilit bölgesinde iki askerimiz şehit düştü

8.7.2022

Pençe-Kilit bölgesinde iki askerimiz şehit düştü

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitler için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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