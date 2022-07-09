İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 9 Temmuz Cumartesi hava durumu...

Bayramda İzmir'de hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 9 Temmuz Cumartesi hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün (Cumartesi) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa'nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.