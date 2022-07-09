İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 9 Temmuz Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRIKKALE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı