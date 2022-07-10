Taksitle kurban kesilir mi? Taksitle kurban almak caiz mi?

Kurban kesecek olanların bayram öncesi araştırmaları yoğunlaştı. Kurban Bayramı öncesi 'Kurban nasıl kesilir? Taksitle kurban alınır mı?' sorusu son günlerde en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki taksitle kurban alınır mı? Taksitle kurban kesmek caiz mi? İşte detaylar...

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi', V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.



Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.